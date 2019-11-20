Тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым
- Reuters
«В первую очередь как тренер и менеджер Альвареса я хочу заявить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем поединки. Мы всегда адаптируемся под оппонента, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились драться в промежуточном весе», — цитирует Рейносо BoxingScene.
Ковалёв в 11-м раунде уступил нокаутом Альваресу, утратив пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). После боя россиянин заявил, что у него не было ни единого шанса победить мексиканца из-за обезвоживания и малого количества времени на подготовку.
Ранее Артур Бетербиев заявил, что был удивлён результату боя Ковалёва с Альваресом.