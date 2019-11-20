Тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым

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Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, опроверг информацию о договорном характере поединка с россиянином Сергеем Ковалёвым.
Тренер Альвареса ответил на обвинения в договорном поединке с Ковалёвым
  • Reuters

«В первую очередь как тренер и менеджер Альвареса я хочу заявить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем поединки. Мы всегда адаптируемся под оппонента, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились драться в промежуточном весе», — цитирует Рейносо BoxingScene.

Ковалёв в 11-м раунде уступил нокаутом Альваресу, утратив пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). После боя россиянин заявил, что у него не было ни единого шанса победить мексиканца из-за обезвоживания и малого количества времени на подготовку.

Ранее Артур Бетербиев заявил, что был удивлён результату боя Ковалёва с Альваресом.

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