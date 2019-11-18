Бетербиев заявил, что был удивлён результату боя Ковалёва с Альваресом

Короткая ссылка
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев заявил, что не ожидал поражения нокаутом Сергея Ковалёва в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Бетербиев заявил, что был удивлён результату боя Ковалёва с Альваресом
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Я не смотрел бой Ковалёва с Альваресом, но, разумеется, знаю результат. Я всегда смотрю поединки тех, кто будет моим соперником. А просто так бокс не смотрю. Честно говоря, я слегка удивлён исходу. Я предполагал, что Альварес должен выиграть, но думал, что решением судей, а не нокаутом. Но он хорошо проделал свою работу, ничего не скажешь», — приводит слова Бетербиева «Чемпионат» со ссылкой на РИА Новости.

Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде боя, потеряв титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее Ковалёв назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить