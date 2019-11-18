Бетербиев заявил, что был удивлён результату боя Ковалёва с Альваресом

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев заявил, что не ожидал поражения нокаутом Сергея Ковалёва в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я не смотрел бой Ковалёва с Альваресом, но, разумеется, знаю результат. Я всегда смотрю поединки тех, кто будет моим соперником. А просто так бокс не смотрю. Честно говоря, я слегка удивлён исходу. Я предполагал, что Альварес должен выиграть, но думал, что решением судей, а не нокаутом. Но он хорошо проделал свою работу, ничего не скажешь», — приводит слова Бетербиева «Чемпионат» со ссылкой на РИА Новости.

Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде боя, потеряв титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее Ковалёв назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом.