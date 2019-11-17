Ковалёв назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв заявил, что у него не было шансов победить мексиканца Сауля Альвареса.

«Учитывая все условия, в которые я был поставлен перед поединком с Канело, было невозможно победить, подойти в нужной форме, в которой можно выиграть у этого кабанчика. Кто в это всё верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело заявить, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы посчитали, что я смогу победить. Веса у меня не было. Я залез в данную весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, из-за того, что это было финансово интересное предложение. Альварес и его команда всё просчитали. У меня была одна подготовка, потом поединок перенесли на август, вторая подготовка. Затем третья подготовка. Я таким образом истощил организм. Не понимаю, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после седьмого «бензин» начал заканчиваться», — сказал Ковалёв в видео в Instagram.

Россиянин проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял свой титул. Мексиканец проводил первый поединок в полутяжёлом весе.

Ранее Бетербиев объяснил, почему его не интересует возможный бой с Ковалёвым.

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