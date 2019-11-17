Бетербиев объяснил, почему его не интересует возможный бой с Ковалёвым

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему он не заинтересован в проведении поединка с соотечественником Сергеем Ковалёвым.
Бетербиев объяснил, почему его не интересует возможный бой с Ковалёвым
  • РИА Новости

«Бой с Ковалёвым неинтересен. Я в основном охочусь за поясами, а не за именами, я не хочу никого обидеть, просто мне интереснее пояса. Они бывают то у одного, то у другого. Мне легче концентрироваться на завоевании титулов», — цитирует 34-летнего боксёра РИА Новости.

По его словам, ему был бы интересен поединок с другим россиянином — Дмитрием Биволом, с мексиканцем Саулем Альваресом. Он также рассказал, что не смотрел бой Ковалёва и Альвареса и его итог был для него неожиданным.

«Предполагал, что Канело должен выиграть, но думал, это будет решением судей, а не нокаутом», — добавил Бетербиев.

На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев рассказал, где может пройти его бой с китайцем Мэн Фаньлуном.

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