Боксёр Бетербиев рассказал, где может пройти его бой с Фаньлуном
- РИА Новости
«Сейчас с тем же Фаньлунем может состояться бой где-то в начале года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль», — цитирует российского боксёра РИА Новости.
Он отметил, что ему очень хочется провести бой в России, а также подчеркнул, что поединок с Фаньлуном является обязательной защитой.
«Я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и что-то другое нарисуется», — добавил Бетербиев.
На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.
Ранее российский боксёр Эдуард Трояновский победил представителя Чехии Йозефа Заградника в Санкт-Петербурге.