Боксёр Бетербиев рассказал, где может пройти его бой с Фаньлуном

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев рассказал о возможных местах проведения своего следующего поединка, в котором он должен может с китайцем Мэном Фаньлуном.
Боксёр Бетербиев рассказал, где может пройти его бой с Фаньлуном
  • РИА Новости

«Сейчас с тем же Фаньлунем может состояться бой где-то в начале года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль», — цитирует российского боксёра РИА Новости.

Он отметил, что ему очень хочется провести бой в России, а также подчеркнул, что поединок с Фаньлуном является обязательной защитой.

«Я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и что-то другое нарисуется», — добавил Бетербиев.

На данный момент на счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.

Ранее российский боксёр Эдуард Трояновский победил представителя Чехии Йозефа Заградника в Санкт-Петербурге.

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