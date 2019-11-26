Газзаеву не нравятся обвинения Гануса в адрес спортивных чиновников

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Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев заявил, что ему не нравится, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обвиняет спортивных чиновников в допинг-скандале вокруг российского спорта.
Газзаеву не нравятся обвинения Гануса в адрес спортивных чиновников
  • РИА Новости

«Хочу сказать, что мне не нравится поведение Гануса, который обвиняет спортивных чиновников во всей этой ситуации. Но ведь сам Ганус тоже спортивный чиновник. Нам нужно не обвинять друг друга, а консолидировать усилия. Не стараться держаться за свои кресла, а думать о спортсменах, которые четыре года пахали, чтобы участвовать в Олимпиаде», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее глава РУСАДА заявил, что не видит оснований для обжалования санкций WADA.

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