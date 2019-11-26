Трефилов: у WADA есть повод пнуть Россию в очередной раз

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Обидно за страну, что нас могут лишить участия в Олимпийских играх. У WADA есть повод пнуть нас в очередной раз. А из-за чего это всё? Из-за непрофессиональной работы. Да решите вы наконец все вопросы с WADA, сделайте всё как положено, не нарушайте больше. У нас никто ни за что не отвечает. Сами же даём повод поливать нас грязью из-за всех проблем последних, из-за которых претензии у WADA», — приводит слова Трефилова РИА Новости.

Он отметил, что всё происходящее является позором для страны.

«Очень обидно, что такое происходит с российским спортом. Это больше всего убивает и угнетает», — добавил специалист.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее глава РУСАДА заявил, что не видит оснований для обжалования санкций WADA.