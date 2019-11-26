Кремлёв назвал несправедливыми рекомендации WADA по России

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Это печально, могу лишь назвать эти рекомендации несправедливыми. Такое ощущение, что это заранее спланированная акции, и сейчас сводятся счёты. Россия играет важную роль в развитии мирового спорта, и как можно отстранить такую страну?», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Он отметил что WADA не должно таким образом диктовать условия, поскольку этот орган призван следить за соблюдением антидопинговых правил.

«Думаю, члены исполкома МОК, в частности Томас Бах, примут здравое решение. Надеемся на реакцию всего мирового спортивного сообщества. В общем, будем надеяться на лучшее и ждем 9 декабря», — добавил глава федерации.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

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