Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета WADA

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Я думаю, надо дожидаться решения WADA, у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене. Думаю, WADA будет в этом внимательно разбираться», — приводит слова Смирнова ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.