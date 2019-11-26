Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета WADA
- РИА Новости
«Я думаю, надо дожидаться решения WADA, у меня не складывается впечатления, что существует какой-то заговор и нас хотят лишить права участия в Играх и нашей роли на спортивной арене. Думаю, WADA будет в этом внимательно разбираться», — приводит слова Смирнова ТАСС.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России.