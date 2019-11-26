Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Радулов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, чем помог «Далласу» обыграть «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.
Второй звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).
Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, отразивший все 25 бросков по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (1:0).
Ранее сообщалось, что шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в НХЛ.