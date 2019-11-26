Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Радулов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, чем помог «Далласу» обыграть «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.

Второй звездой дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Мейер, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, отразивший все 25 бросков по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (1:0).

Ранее сообщалось, что шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в НХЛ.