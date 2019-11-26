Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Тампе» принесли шайбы Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Янни Гурда, Седрика Пакетта и Ондржея Палата. Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Баффало» ответил голами Сэма Райнхарта и Джимми Веси.

В других матчах игрового дня «Питтсбург Пингвинз» в овертайме взял верх над «Калгари Флэймз» (3:2), «Филадельфия Флайерз» победил «Ванкувер Кэнакс» (2:1), «Коламбус Блю Джекетс» взял верх «Оттава Сенаторз» (1:0), «Сент-Луис Блюз» по буллитам проиграл «Нэшвилл Предаторз» (2:3) «Анахайм Дакс» всухую переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0), а «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме проиграл «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).

Ранее сообщалось, что три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ.