Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.
Победу Рейнджерс принесли шайбы Брэди Шея, Криса Крайдера и Тони Деанджело, забившего в овертайме. Артемий Панарин записал в свой актив три голевые передачи, а Павел Бучневич оков не набрал.
За «Миннесоту» забили Зак Паризе и Райан Донато.
Ранее сообщалось, что два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ.