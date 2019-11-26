Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Победу Рейнджерс принесли шайбы Брэди Шея, Криса Крайдера и Тони Деанджело, забившего в овертайме. Артемий Панарин записал в свой актив три голевые передачи, а Павел Бучневич оков не набрал.

За «Миннесоту» забили Зак Паризе и Райан Донато.

Ранее сообщалось, что два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ.