Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Далласа», одержавшего седьмую подряд победу, забили Эса Линдель, Джейсон Дикинсон и Александр Радулов, ставший автором двух голов и записавший в свой актив голевой пас. Денис Гурьянов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

«Вегас» ответил голами Ши Теодора и Поля Штястны.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России.