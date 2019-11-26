Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два гола и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Вегас» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Далласа», одержавшего седьмую подряд победу, забили Эса Линдель, Джейсон Дикинсон и Александр Радулов, ставший автором двух голов и записавший в свой актив голевой пас. Денис Гурьянов очков не набрал, а голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

«Вегас» ответил голами Ши Теодора и Поля Штястны.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России.

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