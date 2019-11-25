«Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России

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Американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
«Вашингтон» заинтересован в проведении матча НХЛ в России
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что это может произойти уже в следующем сезоне.

«Мы говорили о матчах за рубежом, в том числе в России и Швеции. Мы не уверены на 100%, поскольку решение принимает лига. Они обсуждали вариант с Китаем, где, возможно, будет выставочная игра. Меня эта возможность не очень интересует», — сказал президент «Кэпиталз» Дик Патрик.

В составе «Вашингтона» выступают четыре российских игрока: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Ранее «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ.

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