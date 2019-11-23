«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ
Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 2:1 (Б).
В составе хозяев забрасывал Якуб Врана, у гостей отличился Элиас Петтерссон. Решающий буллит в серии на счету Бо Хорвата.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ.