«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов.

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 2:1 (Б).

В составе хозяев забрасывал Якуб Врана, у гостей отличился Элиас Петтерссон. Решающий буллит в серии на счету Бо Хорвата.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ.