«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в серии послематчевых буллитов матча НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкувер Кэнакс» в серии послематчевых буллитов.

Встреча, проходившая на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счётом 2:1 (Б).

В составе хозяев забрасывал Якуб Врана, у гостей отличился Элиас Петтерссон. Решающий буллит в серии на счету Бо Хорвата.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить