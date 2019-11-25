Тарасова согласилась с Навкой, назвавшей Загитову величайшей фигуристкой мира
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«Я согласна. Алина на сегодняшний день — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр», — цитирует Тарасову Sport24.
При этом она отметила, что решающим стартом для спортсменки будет чемпионат России, на котором определятся участницы предстоящих мирового и европейского первенств.
Загитова сумела квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 декабря.
Ранее Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Алексея Ягудина от комментирования.