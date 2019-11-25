Тарасова согласилась с Навкой, назвавшей Загитову величайшей фигуристкой мира

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, которая назвала Алину Загитову величайшей фигуристкой мира.

«Я согласна. Алина на сегодняшний день — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр», — цитирует Тарасову Sport24.

При этом она отметила, что решающим стартом для спортсменки будет чемпионат России, на котором определятся участницы предстоящих мирового и европейского первенств.

Загитова сумела квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 декабря.

Ранее Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Алексея Ягудина от комментирования.