Тарасова согласилась с Навкой, назвавшей Загитову величайшей фигуристкой мира

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, которая назвала Алину Загитову величайшей фигуристкой мира.
Тарасова согласилась с Навкой, назвавшей Загитову величайшей фигуристкой мира
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Я согласна. Алина на сегодняшний день — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр», — цитирует Тарасову Sport24.

При этом она отметила, что решающим стартом для спортсменки будет чемпионат России, на котором определятся участницы предстоящих мирового и европейского первенств.

Загитова сумела квалифицироваться в финал Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 декабря.

Ранее Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Алексея Ягудина от комментирования.

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