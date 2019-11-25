Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования
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- РИА Новости
«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как», — цитирует Тарасову Sport24.
Она отметила, что Ягудин является профессионалом и объективно говорит о том, что наблюдает.
«Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они ещё нас не назначают, слава богу», — добавила Тарасова.
Болельщики выразили недовольство резкими высказываниями Ягудина во время репортажей. По их мнению, он выражает во время эфиров личную неприязнь к некоторым спортсменам.
Ранее фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования.