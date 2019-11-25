Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова встала на защиту олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.
Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как», — цитирует Тарасову Sport24.

Она отметила, что Ягудин является профессионалом и объективно говорит о том, что наблюдает.

«Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они ещё нас не назначают, слава богу», — добавила Тарасова.

Болельщики выразили недовольство резкими высказываниями Ягудина во время репортажей. По их мнению, он выражает во время эфиров личную неприязнь к некоторым спортсменам. 

Ранее фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования.

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