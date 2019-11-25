Тарасова отреагировала на просьбу болельщиков отстранить Ягудина от комментирования

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова встала на защиту олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина.

«У нас есть болельщики, которые нас любят и не любят. У всех разное мнение. И меня костерили чёрт знает как», — цитирует Тарасову Sport24.

Она отметила, что Ягудин является профессионалом и объективно говорит о том, что наблюдает.

«Болельщикам говорю большое спасибо, что они нас смотрят и любят, но на работу они ещё нас не назначают, слава богу», — добавила Тарасова.

Болельщики выразили недовольство резкими высказываниями Ягудина во время репортажей. По их мнению, он выражает во время эфиров личную неприязнь к некоторым спортсменам.

Ранее фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования.