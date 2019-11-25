Фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования

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Болельщики фигурного катания в России недовольны резкими высказываниями, которые олимпийский чемпион Алексей Ягудин допускает во время репортажей.
Фанаты создали петицию с требованием отстранить Ягудина от комментирования
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Алексей Константинович систематически в процессе комментирования выражает своё личное негативное отношение к отдельным фигуристам. Мы считаем, что Алексей не должен иметь возможность нести в массы своё мнение, настраивая неопытного зрителя против спортсменов. Обращаясь к широкой общественности и руководству Первого канала, мы просим отстранения Алексея Константиновича Ягудина от комментирования фигурного катания до тех пор, пока его манера работы не начнёт соответствовать базовым ценностям спорта. Фигурное катание как олимпийский вид спорта основывается на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности, а также уважении друг к другу. Стиль комментирования Алексея Ягудина не соответствует данным принципам», — гласит петиция, созданная на сайте Change.org.

На данный момент петицию подписали более тысячи человек.

Ранее Бестемьянова прокомментировала катание Тарасовой и Морозова.

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