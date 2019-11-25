Бестемьянова о катании Тарасовой и Морозова: звоночки превратились в удары в набат
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«Очень жаль, что они не смогли попасть. Но, с другой стороны, это говорит о честности отбора. У них не было старта в этом сезоне, на котором бы Женя и Володя что-то не сорвали. Это были такие звоночки, которые теперь превратились в удары в набат. Нужно делать элементы», — заявила Бестемьянова в интервью RT.
По её словам, под руководством нового тренера Марины Зуевой пара стала кататься лучше и у неё будет время подготовиться к чемпионату России.
«Мне кажется, что это правильно, что Тарасова и Морозов не попали в Турин, хотя повторюсь, что мне безумно от этого жалко, потому что они красивый дуэт. Но они должны сделать выводы», — добавила Бестемьянова.
Ранее Бестемьянова заявила, что прошедшие национальный отбор фигуристки легко выиграют ЧМ.