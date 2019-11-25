Игрок «Байера» высказался о погоде в Москве накануне матча с «Локомотивом»

Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Таа высказался о погодных условиях перед гостевым матчем пятого тура футбольной Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«Мы знаем, какая будет погода. Мы в таких условиях обычно не играем, но поделать ничего не сможем. Будем играть при такой погоде, которая есть. Будем двигаться больше, так что точно не замёрзнем», — сказал Таа на пресс-конференции.

Встреча состоится 26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 20:55 мск.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причине частых травм игроков красно-зелёных.