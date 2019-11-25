Игрок «Байера» высказался о погоде в Москве накануне матча с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Таа высказался о погодных условиях перед гостевым матчем пятого тура футбольной Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Игрок «Байера» высказался о погоде в Москве накануне матча с «Локомотивом»
  • @bayer04_en
  • Twitter

«Мы знаем, какая будет погода. Мы в таких условиях обычно не играем, но поделать ничего не сможем. Будем играть при такой погоде, которая есть. Будем двигаться больше, так что точно не замёрзнем», — сказал Таа на пресс-конференции.

Встреча состоится 26 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в 20:55 мск.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о причине частых травм игроков красно-зелёных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить