Рейнгольд рассказал, в чём «Спартак» прибавил при Тедеско

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Рейнгольд рассказал, в чём «Спартак» прибавил при Тедеско
  • РИА Новости

«Спартак», без сомнения, заметно прибавляет в игровой дисциплине с тренером Доменико Тедеско. Об этом можно говорить, даже несмотря на ничейный результат (0:0) игры в Екатеринбурге, где «Урал» заслужил одно очко за счёт старания», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, уже видно, как профессионально выстраивает Тедеско игру в «Спартаке» и теперь команда действует более дисциплинировано. Он отметил, что пока есть ещё время улучшить игру в атаке, но в обороне красно-белых уже присутствует некое спокойствие.

«Взять того же Айртона, вся спесь с него слетела, нет больше бездумных забегов вперёд. Наверняка Тедеско бразильцу сказал: «Друг мой, ты прежде всего защитник». Теперь стало меньше авантюрных ходов в целом у защитников «Спартака», — добавил Рейнгольд.

Встреча «Спартака» с «Уралом» завершилась со счётом 0:0.

Ранее «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter.

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