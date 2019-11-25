Рейнгольд рассказал, в чём «Спартак» прибавил при Тедеско

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итог матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Спартак», без сомнения, заметно прибавляет в игровой дисциплине с тренером Доменико Тедеско. Об этом можно говорить, даже несмотря на ничейный результат (0:0) игры в Екатеринбурге, где «Урал» заслужил одно очко за счёт старания», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, уже видно, как профессионально выстраивает Тедеско игру в «Спартаке» и теперь команда действует более дисциплинировано. Он отметил, что пока есть ещё время улучшить игру в атаке, но в обороне красно-белых уже присутствует некое спокойствие.

«Взять того же Айртона, вся спесь с него слетела, нет больше бездумных забегов вперёд. Наверняка Тедеско бразильцу сказал: «Друг мой, ты прежде всего защитник». Теперь стало меньше авантюрных ходов в целом у защитников «Спартака», — добавил Рейнгольд.

Встреча «Спартака» с «Уралом» завершилась со счётом 0:0.

Ранее «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком» в Twitter.