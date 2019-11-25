Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат»

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова на матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Ахмат» (1:2).
Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Оренбург» написал письмо. У арбитра за эту встречу отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут направлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он не получит назначения. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — заявил Егоров.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» находится на десятой строчке.

Ранее были подведены итоги 17-го тура РПЛ.

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