Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова на матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Ахмат» (1:2).

«Оренбург» написал письмо. У арбитра за эту встречу отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут направлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он не получит назначения. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — заявил Егоров.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» находится на десятой строчке.

Ранее были подведены итоги 17-го тура РПЛ.