Арбитр Еськов отстранён от работы за судейство в матче «Оренбург» — «Ахмат»
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- РИА Новости
«Оренбург» написал письмо. У арбитра за эту встречу отрицательная оценка, а моменты, которые там были, будут направлены на комиссию. К Еськову есть вопросы. В следующем туре он не получит назначения. У «Оренбурга» есть к нам справедливые вопросы», — заявил Егоров.
«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» находится на десятой строчке.
Ранее были подведены итоги 17-го тура РПЛ.