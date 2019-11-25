Промоутер заявил о желании пригласить Фёдора Емельяненко на бой брата с Кокляевым

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил желание пригласить легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко на поединок его брата с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Промоутер заявил о желании пригласить Фёдора Емельяненко на бой брата с Кокляевым
  • © Etsuo Hara
  • Gettyimages.ru

«Фёдора нужно пригласить, потому что это хорошая традиция — приглашать легендарных представителей индустрии. Хотя Фёдор сейчас глубоко ушёл в тренировочный процесс, мне кажется, он посмотрит бой в любом случае. Брат — это брат», — заявил Гаджиев.

Поединок между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса.

Ранее Кокляев заявил, что в случае победы над Александром Емельяненко даст ему реванш по правилам ММА.

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