Кокляев: если выиграю у Александра Емельяненко, дам ему реванш по правилам ММА

Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил о готовности провести реванш по правилам смешанных единоборств с Александром Емельяненко в случае своей победы.

«Надо было поднять функционал, на это я обращал внимание. Нужно было сделать сердце сильнее, что и получилось: оно изменилось в сторону бойцовских качеств. Прессинговать, пользоваться своей массой — это мой конёк. Дам ли реванш Емельяненко, если выиграю бой? Конечно. А почему нет? Я бы делал реванш по правилам ММА», — цитирует Кокляева Sport24.

Поединок представителя силовых видов спорта и Александра Емельяненко пройдёт по правилам бокса 29 ноября в Москве.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним.