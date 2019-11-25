Кокляев: если выиграю у Александра Емельяненко, дам ему реванш по правилам ММА
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«Надо было поднять функционал, на это я обращал внимание. Нужно было сделать сердце сильнее, что и получилось: оно изменилось в сторону бойцовских качеств. Прессинговать, пользоваться своей массой — это мой конёк. Дам ли реванш Емельяненко, если выиграю бой? Конечно. А почему нет? Я бы делал реванш по правилам ММА», — цитирует Кокляева Sport24.
Поединок представителя силовых видов спорта и Александра Емельяненко пройдёт по правилам бокса 29 ноября в Москве.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что Кокляеву придётся непросто в бою с ним.