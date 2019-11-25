Альварес заявил, что сомневается в возможности реванша с Мейвезером

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что не верит в возможность второго поединка с американцем Флойдом Мейвезером.

«Я всегда представлял себе реванш. Первый поединок я оцениваю скорее как урок, нежели как поражение. Я бы с радостью вновь с ним встретился, но не думаю, что второй бой между нами возможен», — приводит слова Альвареса ESPN Deportes.

В 2013 году Мейвезер нанёс мексиканцу первое и на данный момент единственное поражение в карьере. В 2017 году непобедимый американец закончил карьеру, однако недавно заявил, что планирует возвращение в 2020-м.

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