Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом

Французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с партнёрами команды по линии нападения — Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

«Я немного стеснительный, потому мне тяжело пойти первому на контакт. Я не из тех людей, кто первым заведёт разговор. Так что мы ещё только продолжаем узнавать друг друга. Недавно вместе поужинали. Наши отношения будут лишь укрепляться со временем. А выходя вместе на поле, мы только улучшаем эти связи», — цитирует Гризманна As.

Француз перешёл в «Барселону» прошлым летом из мадридского «Атлетико» за €120 млн.

Ранее Малком признался, что получает сообщения с просьбами вернуться в «Барселону».