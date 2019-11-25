Россияне Морозов и Рылов победили на этапе Международной лиги плавания

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Российские пловцы Владимир Морозов и Евгений Рылов завоевали золотые медали во второй день этапа Международной лиги плавания, который проходит в Лондоне.
Россияне Морозов и Рылов победили на этапе Международной лиги плавания
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Морозов стал лучшим на дистанции 100 м вольным стилем. Второе место поделили его соотечественник Владислав Гринёв и спортсмен из ЮАР Чад ле Кло. Морозов также первенствовал на дистанции 50 м вольным стилем.

Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине. Третьим стал его соотечественник Климент Колесников.

Антон Чупков стал третьим на дистанции 100 м брассом. Победу одержал британец Адам Пити.

Ранее пловчиха Ефимова высказала мнение о возможном недопуске к ОИ-2020.

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