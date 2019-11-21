Пловчиха Ефимова высказала мнение о возможном недопуске до ОИ-2020

Короткая ссылка
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение о возможном недопуске российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Пловчиха Ефимова высказала мнение о возможном недопуске до ОИ-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Да, помню Игры в Рио: как я тогда нервничала, так никто не нервничал. И как мои знакомые и друзья. Когда закончилась Олимпиада, все говорили, что все проблемы уйдут. Я же уже тогда сказала, что ничего не закончилось. Потом всё получилось так же и с зимней Олимпиадой. И мне кажется, что так же будет и с этой летней», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».

Она отметила, что готова к любому развитию событий.

«Мне даже интересно, что они ещё смогут придумать. На самом деле я уже пережила всё, что только можно. Что со мной могут сделать? Я буду просто спокойно и хладнокровно идти своим путём. Не допустят — значит, не допустят», — добавила пловчиха.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить