Пловчиха Ефимова высказала мнение о возможном недопуске до ОИ-2020

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение о возможном недопуске российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Да, помню Игры в Рио: как я тогда нервничала, так никто не нервничал. И как мои знакомые и друзья. Когда закончилась Олимпиада, все говорили, что все проблемы уйдут. Я же уже тогда сказала, что ничего не закончилось. Потом всё получилось так же и с зимней Олимпиадой. И мне кажется, что так же будет и с этой летней», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».

Она отметила, что готова к любому развитию событий.

«Мне даже интересно, что они ещё смогут придумать. На самом деле я уже пережила всё, что только можно. Что со мной могут сделать? Я буду просто спокойно и хладнокровно идти своим путём. Не допустят — значит, не допустят», — добавила пловчиха.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.