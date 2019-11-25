Источник: футболисты «Арсенала» обвиняют тренера в последних результатах команды

Игроки лондонского «Арсенала» недовольны решениями главного тренера команды Унаи Эмери.

Как сообщает The Telegraph, ряд футболистов команды недоволен работой тренера. В настоящее время «Арсенал» занимает восьмое место в Английской премьер-лиге, имея 18 очков.

«Проблема в тренере. Эмери принимает плохие решения и выбирает не лучшую тактику. У команды нет своей идентичности, игроки не видят прогресса», — цитирует издание источник внутри коллектива.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Арсенал».