Источник: футболисты «Арсенала» обвиняют тренера в последних результатах команды
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Как сообщает The Telegraph, ряд футболистов команды недоволен работой тренера. В настоящее время «Арсенал» занимает восьмое место в Английской премьер-лиге, имея 18 очков.
«Проблема в тренере. Эмери принимает плохие решения и выбирает не лучшую тактику. У команды нет своей идентичности, игроки не видят прогресса», — цитирует издание источник внутри коллектива.
Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Арсенал».