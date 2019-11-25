СМИ: Почеттино может возглавить «Арсенал»

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может сменить Унаи Эмери на посту наставника «Арсенала».

Как сообщает Daily Mail, руководство «Арсенала» не устраивают результаты команды, демонстрируемые под руководством Эмери. По информации источника, клуб рассматривает троих кандидатов на замену испанцу: Массимилиано Аллегри, Микеля Артету и Маурисио Почеттино.

Аллегри является безработным с лета 2019 года после того, как покинул «Ювентус». Артета является экс-игроком «Арсенала», в настоящее время работает ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Что же касается Почеттино, то у аргентинца наименьшие шансы возглавить команду, так как раньше он был главным тренером команды, которая является принципиальным соперником «канониров».

Ранее сообщалось, что Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке.