СМИ: Почеттино может возглавить «Арсенал»
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Как сообщает Daily Mail, руководство «Арсенала» не устраивают результаты команды, демонстрируемые под руководством Эмери. По информации источника, клуб рассматривает троих кандидатов на замену испанцу: Массимилиано Аллегри, Микеля Артету и Маурисио Почеттино.
Аллегри является безработным с лета 2019 года после того, как покинул «Ювентус». Артета является экс-игроком «Арсенала», в настоящее время работает ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Что же касается Почеттино, то у аргентинца наименьшие шансы возглавить команду, так как раньше он был главным тренером команды, которая является принципиальным соперником «канониров».
Ранее сообщалось, что Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке.