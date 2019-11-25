СМИ: Почеттино может возглавить «Арсенал»

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Бывший тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может сменить Унаи Эмери на посту наставника «Арсенала».
СМИ: Почеттино может возглавить «Арсенал»
  • globallookpress.com
  • © James Wilson/imago-images

Как сообщает Daily Mail, руководство «Арсенала» не устраивают результаты команды, демонстрируемые под руководством Эмери. По информации источника, клуб рассматривает троих кандидатов на замену испанцу: Массимилиано Аллегри, Микеля Артету и Маурисио Почеттино.

Аллегри является безработным с лета 2019 года после того, как покинул «Ювентус». Артета является экс-игроком «Арсенала», в настоящее время работает ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Что же касается Почеттино, то у аргентинца наименьшие шансы возглавить команду, так как раньше он был главным тренером команды, которая является принципиальным соперником «канониров».

Ранее сообщалось, что Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке.

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