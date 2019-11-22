Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке

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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино и его тренерский штаб после увольнения из лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» оставили послание в раздевалке для игроков команды.
Почеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Помощник Почеттино Жезус Перес опубликовал в своём Twitter фото из раздевалки, в которой экс-наставник «шпор» вместе со своим штабом написали прощальные слова на тактической доске.

19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Эрнесто Вальверде.

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