СМИ: «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Вальверде

Руководство «Барселоны» может нанять Маурисио Почеттино на должность главного тренера команды.

Как сообщает RMC Sport, Почеттино стал одним из кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, который может покинуть команду по окончании сезона.

Последним местом работы 47-летнего аргентинца был «Тоттенхэм», откуда он был уволен 19 ноября. В сезоне-2018/19 лондонцы под руководством Почеттино впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» (2:0).

Ранее сообщалось, почему «Тоттенхэм» решил сменить Почеттино на Моуринью.