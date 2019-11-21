СМИ: «Барселона» рассматривает Почеттино в качестве замены Вальверде
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Как сообщает RMC Sport, Почеттино стал одним из кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, который может покинуть команду по окончании сезона.
Последним местом работы 47-летнего аргентинца был «Тоттенхэм», откуда он был уволен 19 ноября. В сезоне-2018/19 лондонцы под руководством Почеттино впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю» (2:0).
Ранее сообщалось, почему «Тоттенхэм» решил сменить Почеттино на Моуринью.