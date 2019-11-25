Гончаренко: не может одна Тутберидзе представлять всю страну

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что, несмотря на успехи группы Этери Тутберидзе, в отечественном фигурном катании нужна конкуренция в том числе и среди наставников.
Гончаренко: не может одна Тутберидзе представлять всю страну
  • РИА Новости

«В России вообще много спортсменов и амбициозных тренеров. Здорово, что у нас есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять огромную страну — это утопия и неправильно. Никогда подобные монополии ни к чему хорошему не приводили — рано или поздно приходит успокоение. Конкуренция всегда лучше», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

В финал Гран-при попали четверо воспитанниц Этери Тутберидзе: Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Ранее Авербух отказался выделять Косторную из числа других фигуристок Тутберидзе.

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