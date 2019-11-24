Авербух отказался выделять Косторную из числа других фигуристок Тутберидзе
- © Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
«Я бы не хотел мерить такими категориями, в этом нет смысла. Все наши девчонки молодцы. Да, её программа отличается тем, что объединяет в себе сложные элементы и красоту и выразительность их исполнения. Если ей покорится второй аксель, то она будет получать ещё более высокие баллы. Но Александра Трусова и Анна Щербакова с каждым турниром прибавляют в компонентах, видно, что они много очень работают. Поэтому вся борьба ещё впереди», — заявил Авербух RT.
Ранее он объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок.