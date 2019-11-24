Авербух отказался выделять Косторную из числа других фигуристок Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух не стал выделять Алёну Косторную из числа фигуристок группы Этери Тутберидзе за то, что, по широко распространённому мнению, её катание более «женственное».

«Я бы не хотел мерить такими категориями, в этом нет смысла. Все наши девчонки молодцы. Да, её программа отличается тем, что объединяет в себе сложные элементы и красоту и выразительность их исполнения. Если ей покорится второй аксель, то она будет получать ещё более высокие баллы. Но Александра Трусова и Анна Щербакова с каждым турниром прибавляют в компонентах, видно, что они много очень работают. Поэтому вся борьба ещё впереди», — заявил Авербух RT.

Ранее он объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок.