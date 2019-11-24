Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок

Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чём российская фигуристка Алёна Косторная превосходит других спортсменок.

«У Алёны наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне. У неё очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Её тройной аксель доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее Авербух назвал Россию абсолютным лидером в женском одиночном катании.