Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чём российская фигуристка Алёна Косторная превосходит других спортсменок.
Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«У Алёны наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне. У неё очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Её тройной аксель доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее Авербух назвал Россию абсолютным лидером в женском одиночном катании.

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