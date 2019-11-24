Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок
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- РИА Новости
«У Алёны наиболее сбалансированная программа из всех, кого я видел в нынешнем сезоне. У неё очень высокое качество исполнения тройных прыжков, на каждом из них она набирает дополнительные бонусы. Её тройной аксель доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому Косторная абсолютно по делу заняла первое место», — сказал Авербух в интервью RT.
Ранее Авербух назвал Россию абсолютным лидером в женском одиночном катании.