Авербух: Россия — абсолютный лидер в женском одиночном катании

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением по поводу выхода в финал Гран-при по фигурному катанию сразу четырёх россиянок.

«Конечно, в женском одиночном катании Россия сейчас является абсолютным лидером, здесь никаких сомнений ни у кого нет. Здорово, что и Алёна Косторная, и Алина Загитова отобрались в финал Гран-при, где из шести участниц четыре будут наши», — заявил специалист в интервью RT.

Тем не менее он отметил, что ему обидно из-за отсутствия в финале Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

«Если японка Рика Кихира по праву попала в заключительную часть турнира, то последняя путёвка могла достаться кому-то из них. Немного не хватило. Но если рассматривать общую картинку, то это очень хороший результат. Думаю, что у нас есть все шансы занять самые высокие места», — добавил Авербух.

По итогам шести этапов Гран-при в финал турнира прошли Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Алина Загитова. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря в Турине.

Ранее стали известны все участники финала Гран-при.