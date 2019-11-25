«Даллас» обыграл «Хьюстон» в матче НБА, Дончич набрал 41 очко

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс».

Встреча, проходившая в «Тойота-центре» в Хьюстоне, завершилась со счётом 137:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Далласа» Лука Дончич, набравший 41 очков, сделавший 10 подборов и отдавший шесть результативных передач. У «Хьюстона» самым активным был Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 32 очка, девять подборов и 11 ассистов.

«Даллас» одержал пятую победу подряд, «Хьюстон» проиграл в третий раз кряду.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» победил «Хьюстон» в матче НБА, Леонард набрал 24 очка.