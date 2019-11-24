Фигуристка Косторная поблагодарила всех за поддержку на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная, завоевавшая путёвку в финал Гран-при, поделилась эмоциями от своей победы в Японии.

«Вот и закончился мой второй этап Гран-при. Мне удалось выйти в финал, я очень счастлива. Спасибо моим тренерам, врачам, родителям и всем людям, которые поддерживали меня», — гласит запись Косторной на странице в Instagram.

Фигуристка проводит свой первый сезон во взрослом катании. На этапе в Японии Косторная сумела одержать победу, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием.