Фигуристка Косторная поблагодарила всех за поддержку на этапе Гран-при в Японии
«Вот и закончился мой второй этап Гран-при. Мне удалось выйти в финал, я очень счастлива. Спасибо моим тренерам, врачам, родителям и всем людям, которые поддерживали меня», — гласит запись Косторной на странице в Instagram.
Фигуристка проводит свой первый сезон во взрослом катании. На этапе в Японии Косторная сумела одержать победу, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Ранее Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием.