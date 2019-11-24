Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Японии.
Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием
  • РИА Новости

«Японский этап NHK Trophy стал настоящим испытанием для меня. Сложно, волнующе, досадно, радостно. Лишь с поддержкой моих тренеров и болельщиков я сумела настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», — написала Загитова в Instagram.

Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.

Ранее Москвина заявила, что не видит ничего страшного, если Загитова больше не выиграет ни одной медали.

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