Москвина: ничего страшного, если Загитова больше не выиграет ни одной медали

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала результаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой в текущем сезоне.

«Загитовой нравится кататься. Для неё не медаль главное, а выступление, сам процесс. Этим она доставляет удовольствие зрителям. Она производитель удовольствия. Ничего страшного, если Загитова больше не выиграет ни одной медали. Когда-то я пробегала стометровку за 15 секунд, а сейчас уже не могу. И что мне теперь, вешаться, что ли?!» — заявила Москвина в интервью изданию «Спорт день за днём».

Алина Загитова вышла в финал Гран-при, заняв второе место на этапе во Франции и третье — в Японии.

Ранее сообщалось, о чём говорили после этапа Гран-при в Японии.