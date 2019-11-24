Президент «Арсенала» раскритиковал судейскую бригаду матча с «Краснодаром»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что имеет серьёзные претензии к работе арбитров матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Если говорить объективно, мы не заслужили поражения в этой игре и упрекнуть команду нам не в чем. Повторюсь, с нашей стороны была качественная игра. А вот к работе судьи есть серьёзные претензии. Ключевой момент — это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с вратарём «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину, именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол, без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площадке, соответственно, пенальти. Но он не был назначен. Все это происходило при счете 1:2, дальнейшие выводы делайте сами», — цитирует Аджоева Sport24.

Главным арбитром матча был Станислав Васильев из Ижевска.

Ранее «Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром».