«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»

Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

В Twitter клуба было опубликовано видео эпизода с участием Игоря Горбатенко, упавшего на газон в борьбе с Йоном Фьолусоном. Оно сопровождалось следующей подписью: «Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?»

😢😢😢 Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! 😫😳Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти? pic.twitter.com/FFb7d4H9Hu — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 24 ноября 2019 г.

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».