«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»
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В Twitter клуба было опубликовано видео эпизода с участием Игоря Горбатенко, упавшего на газон в борьбе с Йоном Фьолусоном. Оно сопровождалось следующей подписью: «Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?»
😢😢😢 Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! 😫😳Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти? pic.twitter.com/FFb7d4H9Hu— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 24 ноября 2019 г.
Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».