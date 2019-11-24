«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром»
  • © arsenaltula.ru

В Twitter клуба было опубликовано видео эпизода с участием Игоря Горбатенко, упавшего на газон в борьбе с Йоном Фьолусоном. Оно сопровождалось следующей подписью: «Отличный матч, потрясающая атмосфера, но этот праздник вновь испортили судьи! Уважаемые арбитры, как можно не увидеть пенальти?»

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить