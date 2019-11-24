Соболев заявил, что его не беспокоит безголевая серия

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, лидирующий в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги, прокомментировал свою игру в матче с ЦСКА (0:1), который стал для него пятым подряд без забитых голов.

«Такое бывает, что футболист не может забить. Сегодня был только один момент. У форвардов такое бывает. Нужно это пережить, забить гол, и всё наладится. Слухи про ЦСКА мне не мешают. Я полностью сконцентрирован на играх за «Крылья Советов», — заявил Соболев после матча.

22-летний форвард в текущем сезоне забил десять голов и делит первое место в зачёте лучших бомбардиров РПЛ с Эльдором Шомуродовым из «Ростова» и Артёмом Дзюбой из «Зенита».

Ранее сообщалось, что гол Влашича помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ.