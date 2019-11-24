Соболев заявил, что его не беспокоит безголевая серия
- © Анар Мовсумов
- РИА Новости
«Такое бывает, что футболист не может забить. Сегодня был только один момент. У форвардов такое бывает. Нужно это пережить, забить гол, и всё наладится. Слухи про ЦСКА мне не мешают. Я полностью сконцентрирован на играх за «Крылья Советов», — заявил Соболев после матча.
22-летний форвард в текущем сезоне забил десять голов и делит первое место в зачёте лучших бомбардиров РПЛ с Эльдором Шомуродовым из «Ростова» и Артёмом Дзюбой из «Зенита».
Ранее сообщалось, что гол Влашича помог ЦСКА обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ.