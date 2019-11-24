Пике заявил, что хотел бы объединения Кубка Дэвиса с турниром АТР
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«В прошлом году мы пытались сесть за стол переговоров и всё обсудить с ATP. Но ситуация с предыдущим президентом не была идеальной, мы не смогли достичь соглашения. Теперь будут кое-какие изменения, мы рассчитываем, что всё обсудим. Думаю, что в будущем ITF и инвесторы смогут договориться с ATP, чтобы создать уникальный супертурнир, который будет продолжаться две-три недели. Он бы проходил в оптимальное время», — приводит слова Пике Reuters.
С 1 января 2020 года в должность вступит новый президент ATP Андреа Гауденци.
Ранее Тарпищев высказался о новом формате Кубка Дэвиса.