Тарпищев высказался о новом формате Кубка Дэвиса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что новый формат проведения Кубка Дэвиса не позволяет глобально развиваться маленьким теннисным странам.
Тарпищев высказался о новом формате Кубка Дэвиса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очевидно, что предложенный формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

С 2019 года Кубок Дэвиса проводится в новом формате — вместо матчей Мировой группы 16 команд играют групповой этап, а затем раунд плей-офф, который начинается со стадии 1/4 финала. Каждый матч состоит из двух одиночных встреч и одной парной.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса.

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