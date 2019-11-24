Тарпищев высказался о новом формате Кубка Дэвиса
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- РИА Новости
«Очевидно, что предложенный формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
С 2019 года Кубок Дэвиса проводится в новом формате — вместо матчей Мировой группы 16 команд играют групповой этап, а затем раунд плей-офф, который начинается со стадии 1/4 финала. Каждый матч состоит из двух одиночных встреч и одной парной.
Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса.