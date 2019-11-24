Тарпищев высказался о новом формате Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что новый формат проведения Кубка Дэвиса не позволяет глобально развиваться маленьким теннисным странам.

«Очевидно, что предложенный формат не позволяет развиваться маленьким теннисным странам и регионам. С точки зрения глобального развития игры предыдущий формат подходил лучше», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

С 2019 года Кубок Дэвиса проводится в новом формате — вместо матчей Мировой группы 16 команд играют групповой этап, а затем раунд плей-офф, который начинается со стадии 1/4 финала. Каждый матч состоит из двух одиночных встреч и одной парной.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса.