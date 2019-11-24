Фернандеш получил травму в матче с «Арсеналом»
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- РИА Новости
По словам Матвеева, которые передаёт ТАСС, у португальца возникла проблема с задней поверхностью бедра.
Отмечается, что степень повреждения и сроки восстановления будут определены после обследования.
В нынешнем сезоне Фернандеш, перешедший в «Краснодар» летом на правах свободного агента из «Локомотива», сыграл всего в шести матчах РПЛ и записал в свой актив один гол.
Матч с «Арсеналом», прошедший в Екатеринбурге, завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром».