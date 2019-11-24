Фернандеш получил травму в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о состоянии Мануэла Фернандеша, покинувшего поле уже на 15-й минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

По словам Матвеева, которые передаёт ТАСС, у португальца возникла проблема с задней поверхностью бедра.

Отмечается, что степень повреждения и сроки восстановления будут определены после обследования.

В нынешнем сезоне Фернандеш, перешедший в «Краснодар» летом на правах свободного агента из «Локомотива», сыграл всего в шести матчах РПЛ и записал в свой актив один гол.

Матч с «Арсеналом», прошедший в Екатеринбурге, завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» раскритиковал судейство матча РПЛ с «Краснодаром».