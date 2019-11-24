Вяльбе сожалеет, что в 2020 году Каспер покинет должность главы FIS

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Джанфранко Каспера покинуть должность главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) в 2020 году.
Вяльбе сожалеет, что в 2020 году Каспер покинет должность главы FIS
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне жаль, что не будет Джанфранко, мы столько лет вместе, я его очень давно знаю. Мне кажется, он очень лояльно относится ко всем странам и ко всем спортсменам, что немаловажно. Я его понимаю на самом деле. Возраст, какие-то дома проблемы. И сейчас в спорте становится работать всё сложнее и сложнее», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

75-летний Каспер возглавляет FIS с 1998 года. В мае 2018-го он в очередной раз был переизбран на должность президента организации.

23 ноября FIS объявила, что Каспер покинет свою должность по завершении сезона-2019/20.

Ранее Вяльбе прокомментировала выбор тренерским штабом сборной России состава национальной команды на первый этап Кубка мира.

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