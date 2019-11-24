Иванов: без бюджетного финансирования у нас не будет футбола

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поделился мнением о важности госфинансирования футбола.

«Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, лёгкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он отметил, что невозможно рассматривать футбол в отрыве от остальной жизни.

«А она такова, что убери сейчас государство из футбола — и он умрёт. Мы-то отлично знаем, как работают европейские клубы, как борются за болельщика. И мы боремся. Только жизнь у нас другая. Если перед человеком стоит выбор, купить булку хлеба или билет на футбол, выберет хлеб. А из нескольких матчей «Урала» — матчи с красивой вывеской. Борись за него, не борись, но спорт — духовная пища, а у народа не всегда хватает на материальную», — добавил президент екатеринбургского клуба.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов.