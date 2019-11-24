Боец UFC Масвидаль призвал Макгрегора отвечать за слова

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль отреагировал на пост бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора, в котором он рассказал, с кем готов встретиться в октагоне.

В Twitter-аккаунте ESPN былл опубликован список возможных соперников Макгрегора. Ирландец заявил, что готов встретиться с любым из этого списка, в котором также был Масвидаль.

«Отвечай за свои слова. Я единственный в своем роде», — отреагировал Масвидаль.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке проиграл чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон выразил мнение, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.