Загитова рассказала о своём интересе к гончарному искусству

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что заинтересовалась гончарным искусством и творчеством в целом.

«Я не думаю о создании своей линии одежды, её сейчас делают все, кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство — я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — цитирует Загитову ТАСС.

Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в Японии. Этот результат помог ей выйти в финал Гран-при, который состоится в Турине в период с 5 по 8 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала потрясающим прокат Загитовой в произвольной программе в Японии.